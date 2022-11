Dritto e Rovescio, "ho un bastone": immigrato fuori controllo, terrore per l'inviato

11 novembre 2022 a

Molte persone che arrivano in Italia finiscono nelle periferie e nelle stazioni delle città. Come alla Stazione Centrale di Milano. Dove spesso la situazione diventa difficile tra bivacchi, degrado e micro-criminalità. Proprio alla Stazione del capoluogo lombardo un immigrato ha minacciato la troupe di Dritto e rovescio che ieri, nella puntata del 10 novembre, ha mandato in onda le immagini.

L'immigrato si aggira con un bastone e urla agli agenti: "Voi avete la pistola io ho un bastone". Gli agenti lo tengono d'occhio, gli stanno dietro finché alla fine, visto che il tono dell'uomo diventa più minaccioso e continua ad agitare il bastone, intervengono e lo fermano.

Su Twitter si scatena il popolo social: "Molti non hanno ancora capito una cosa: è accoglienza quando chi arriva chiede permesso, chi non lo chiede è mal accettato di conseguenza non può pretendere di essere assistito", scrive uno. "La stazione di Milano non era più un pisciatoio. Da quando c’è la pandemia non ho più viaggiato in treno, ma è evidente che le cose siano peggiorate. Con Salvini come ministro degli Interni regnava ordine", aggiunge un altro. "Questo è il risultato dell’accoglienza versione sinistra! Ora basta", si legge ancora. "Allucinante".