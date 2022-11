Migranti, orrore al confine Italia-Francia: "Accoltellano un camionista"

12 novembre 2022 a

a

a

Il braccio di ferro Italia-Francia rischia di avere pesanti conseguenze in fatto di sicurezza. A denunciarlo Stefano Mai. È lui, capogruppo della Lega in Regione Liguria, a rivelare quanto accaduto nelle ultime ore, quando "un camionista è stato accoltellato da alcuni migranti dopo che ha scoperto che si erano nascosti nel suo camion per passare il confine". Il confine di cui il leghista parla è quello tra Italia e Francia, appunto.

Video su questo argomento Migranti, alta tensione Italia-Francia: Ue valuta una riunione di emergenza

Là dove, è lo sfogo, "bisogna porre fine alla scia di sangue". L'uomo sarebbe ferito in modo lieve a un braccio ed è riuscito a richiudere il cassone dove si nascondevano fino all'arrivo della polizia. "È stato fortunato - ricorda Mai -, poteva andargli molto peggio". D'altronde la situazione è ormai al limite: "I migranti tentano di salire di nascosto sui camion diretti in Francia. Altri alimentano invece il racket di chi lucra sulla loro pelle per fargli varcare il confine. Sono numeri da bollettino di guerra quelli degli stranieri che perdono la vita tra per passare la frontiera. A Ventimiglia la misura è colma. È un problema di sicurezza nazionale ed è ora che anche la Francia e l'Ue se ne facciano carico senza voltare le spalle. L'Italia paga a caro prezzo la politica del finto buonismo di quella sinistra radical chic che ci ha fatti arrivare fino a questo punto".

"Basta Far West, ecco cosa fanno": la Bongiorno massacra le Ong, parole pesantissime

Proprio in questi giorni, con l'alta tensione tra i due Paesi e le minacce di Macron, l'Unione europea sta valutando una riunione urgente per parlare del problema. È atteso, infatti, per lunedì il tavolo dei ministri degli Esteri Ue. Anche se la maggior parte dei paesi cerca di tenere un profilo basso e lascia alla Francia il compito di guidare l'assalto, l'Italia ha chiesto di aggiungere il tema in coda all'agenda del Consiglio Ue.