Ocean Viking, i migranti sbarcati? Nel villaggio vacanze di Hyères

La Ocean Viking è sbarcata. Ad accoglierla, il porto di Tolone. Dopo il "no" dell'Italia e i "forse" della Francia, la ong battente bandiera norvegese arriva nella città portuale francese. Qui i migranti a bordo sono stati accolti in un villaggio vacanze da oltre 200 alloggi di Hyères, nella vicina penisola di Giens. Il villaggio è composto da piccole case a due piani divise in appartamenti. Al loro arrivo in bus, i passeggeri dell’Ocean Viking sono stati presi in carico dalla polizia di frontiera e dalla Croce Rossa, che hanno attribuito le stanze e in seguito hanno distribuito alle famiglie vestiti e prodotti d’igiene. "C’è tutto quello che serve. Cibo, stoviglie, bagni", ha fatto sapere un membro della Croce Rossa.

In ogni caso - tengono a precisare - quella dei migranti non sarà una vacanza. Ognuno di loro per poter entrare nella struttura ha dovuto sottoporsi a un controllo su precedenti giudiziari o eventuali segnalazioni. Intorno alle mura stanziano 200 poliziotti e gendarmi giorno e notte. I nuovi arrivati non possono uscire dal villaggio in attesa della disamina completa delle domande di asilo. Chi soddisferà i criteri sarà ufficialmente accolto nell’Esagono, gli altri saranno rispediti nei Paesi d’origine. L’entourage del ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, ha specificato in questo senso che "sono già stati presi contatti con gli Stati interessati per avviare le procedure".

Intanto, Emmanuel Macron è tornato sul tema facendo sapere che "in questo momento abbiamo un dibattito in Francia sui temi migratori, dibattito importantissimo che richiede risposte molto forti, rigorose". Il presidente francese chiama in causa l'Unione europea, sottolineando che serve "una vera organizzazione che funziona": "Se non riusciamo a mettere il dibattito pubblico al centro del fatto che abbiamo bisogno di cooperazione per prevenire le migrazioni e di lottare contro le diseguaglianze che le producono - conclude il capo dell'Eliseo - sprecheremo un tempo enorme e un'energia folle nel tentativo di riuscire a curare soltanto i sintomi".