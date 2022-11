Ong, Salvini rivela il piano anti-Ong che fa tremare Macron: "Sequestro"

13 novembre 2022 a

a

a

Matteo Salvini spinge sull'acceleratore. Il ministro delle Infrastrutture annuncia sui social una stretta sulle Ong: "Stretta in vista: multe, sequestri e più controlli. Il governo pronto al pugno duro sugli sbarchi. Chi sbaglia, paga. Bene così". Parole molto chiare che preannunciano un cambio di rotta da parte del governo nel contrasto agli sbarchi dalle navi Ong nel nostro Paese. Il Viminale sta lavorando a un piano per andare a colpire le Ong che in modo illegale tentano l'approdo nei nostri porti. Il ministro Piantedosi, come ricorda Libero oggi in edicola, sta studiando un piano per regolamentare il flusso di migranti che arrivano sulle nostre coste.

Nel corso della prossima settimana il dossier del Viminale dovrebbe essere reso noto e di fatto potrebbero cambiare parecchie cose per le Ong. Intanto il braccio di ferro tra Parigi e Roma non si è chiuso. Il governo francese ha fatto sapere che non ha intensione di ricollocare nel suo Paese 3000 migranti provenienti dall'Italia secondo gli accordi stipulati in passato. Il tutto come ritorsione per lo sbarco negato dalla Ocean Viking. Insomma la tensione tra i due Paesei resta altissima. Ma il governo tira dritto e farà di tutto per dare un freno agli sbarchi senza sosta nei nostri porti.