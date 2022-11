Soumahoro, Bonelli: "Sono turbato, la questione è politica". Ore contate?

24 novembre 2022 a

a

a

Angelo Bonelli, ospite di Andrea Pancani a Coffee Break, su La7, nella puntata del 24 novembre, parla del caso Soumahoro, dopo che la suocera è ufficialmente indagata: "Non è che sono in imbarazzo", premette il leader dei Verdi: "Io sono turbato dalle notizie, e ringrazio l'autorità giudiziaria che evidenzia fatti che però vanno verificati". Quindi aggiunge Bonelli: "Non può che esserci massimo rigore e sostegno all'autorità giudiziaria. Però precisiamo anche che Soumahoro non è indagato". Detto questo, prosegue: "C'è poi una questione politica che deve essere chiarita, con lui. Dobbiamo assumere la migliore posizione possibile, prima di tutto per lui stesso, per mettersi nella condizione di rispondere, soprattutto ai giornalisti".

Qui l'intervento di Angelo Bonelli a Coffee Break

Un'altra bomba fa tremare Soumahoro: scatta l'indagine sulla suocera, cosa rischia

Rispetto all'ipotesi di sospensione di Soumahoro, sollevata dal conduttore, Bonelli ribatte: "Ritengo fondamentale che ci sia un chiarimento, quello che sta accadendo è molto grave, dopodiché decideremo il da farsi, insieme a lui". Quindi specifica ancora: "Ripeto, lui non è indagato, non è coinvolto nell'inchiesta giudiziaria, è un elemento importante dal punto di vista del diritto, ma bisogna garantire che non ci siano zone d'ombra rispetto a una vicenda come quella del maltrattamento ai migranti", conclude il leader dei Verdi.