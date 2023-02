Saviano, "chi avrebbe impedito la tragedia": l'ultimo delirio contro il governo

27 febbraio 2023 a

a

a

Roberto Saviano ha attaccato il governo per la tragedia dei migranti a Crotone. Lo scrittore ha fatto nomi e cognomi dei suoi “nemici”, che sono poi sempre gli stessi: “Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Matteo Piantedosi siete stati voi a fermare le Ong, a rendere il tratto di mare di fronte alle coste di Crotone sguarnito. Le Ong avrebbero salvato i naufraghi di cui oggi il mare ci restituisce i corpi. Le Ong avrebbero impedito la tragedia”.

"Mai giustificabile". Strage a Crotone, altro schiaffo di Piantedosi alla sinistra

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini, che ha fatto notare a Saviano di aver “trascurato” un particolare: “Non una parola contro i trafficanti di esseri umani che hanno condannato a morte decine di innocenti: la propaganda di certa sinistra non si ferma nemmeno davanti a una tragedia come questa e offende lo sforzo immane di donne e uomini della Guardia Costiera che salvano vite". Saviano ha risposto subito: ”Io i trafficanti di esseri umani so chi sono, li denuncio da sempre insieme alle Ong. Salvini e i suoi compari al governo i trafficanti li finanziano”.

Anpi e la strage a Crotone, la mistificazione dei partigiani di professione

Intanto sulla tragedia di Crotone è intervenuto anche l’altro vicepremier, Antonio Tajani: “L’imbarcazione del naufragio non era soccorribile perché il mare era talmente forte che le motovedette della Guardia di finanza non hanno potuto raggiungere la nave in grande difficoltà. Bisogna fermare i trafficanti di esseri umani, che sono degli assassini. Quando si caricano 200 persone su una nave di 20 metri con mare forza 8 o 9 vuol dire mandarli alla morte perché si sa quello che può succedere quando una nave va a infrangersi contro gli scogli”.