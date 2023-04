Immigrazioni, Sallusti contro il Pd: "Incapaci! Ditemi cosa avete fatto!"

21 aprile 2023 a

"È un problema che non si risolve in 5-6 mesi, è un problema enorme": Alessandro Sallusti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato della questione migranti. E rivolgendosi alla deputata del Pd Simona Bonafè, pure lei ospite della trasmissione, ha aggiunto: "Io quando sento i discorsi della sinistra dico, scusate voi avete governato il Paese negli ultimi 13 anni, che diavolo avete fatto? Questo è il risultato!".

"Cos'hanno bocciato in aula": migranti, l'ultima vergogna della sinistra

"Il caos non è figlio della Meloni - ha sottolineato il direttore di Libero -. La sinistra era al governo e il risultato è il filmato che abbiamo appena visto con le file di migranti fuori dalle Questure italiane. Quindi cominciamo a dire che voi non siete stati capaci di risolvere il problema, adesso qualcun altro ci sta provando. La sinistra non ci è riuscita in 13 anni... Io non dico che la Meloni ci debba riuscire in 20, però nemmeno in 3 mesi, vediamo...".

L'intervento di Sallusti a L'Aria che tira

"Chi sta boicottando l'Italia sui migranti". Foti, la bomba di FdI

Rivolgendosi poi di nuovo alla Bonafè, in studio con la Merlino, Sallusti ha chiosato: "Se la soluzione è 'non fermiamo chi arriva', allora io le dico: ma se ci arrivano 5 milioni di persone in un anno lei come le gestisce? Dia una soluzione".