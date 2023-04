Immigrazione, naufragio al largo di Lampedusa: un morto e 20 dispersi

24 aprile 2023 a

Ennesima tragedia al largo delle coste italiane: un barchino è naufragato nella notte. I soccorsi hanno recuperato il corpo di un uomo e hanno portato in salvo 34 persone, ma, secondo quanto raccontato dai sopravvissuti, ci sarebbero almeno 20 dispersi. Ora la Capitaneria di porto starebbe coordinando le ricerche. Si trattava di un'imbarcazione di 7 metri, affondata in area Sar italiana. A prestare un primo soccorso nella notte sarebbe stato un peschereccio, che ha salvato 34 migranti e recuperato un corpo.

In un secondo momento i 26 uomini, le 8 donne e i 6 minori tratti in salvo sono stati trasferiti sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera, che ha portato tutti a Lampedusa. La barca sarebbe partita alle 21 di sabato da Sfax in Tunisia. Intanto si registrano 21 sbarchi di migranti a Lampedusa nelle ultime 24 ore.

Complessivamente sull'isola sono arrivate 819 persone. Le motovedette di capitaneria di porto e guardia di finanza starebbero facendo fatica a raccogliere tutti gli Sos e a soccorrere i barchini segnalati in area Sar o nelle acque davanti all'isola. Tutti i migranti sbarcati sarebbero stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ora si troverebbero ben 1.094 ospiti, a fronte dei circa 400 posti disponibili.