Open Arms in mare, sfida all'Italia: "Ci dirigiamo verso il confine più mortale"

Torna a viaggiare la nave Open Arms, l’imbarcazione della ong spagnola che si muove nel Mediterraneo per recuperare immigrati e che più volte si è scontrata con le autorità italiane. Ieri la nave è salpata dal porto di Napoli: immancabile il tweet celebrativo dal profilo Twitter della Open Arms: "Al via la missione 101 della Open Arms salpata stamane da Napoli. Ci dirigiamo verso il confine più mortale del pianeta nelle acque internazionali del centro Mediterraneo. Ne vale la pena per ogni singola vita che salviamo a bordo di questo vecchio rimorchiatore". Insomma, dopo il processo contro Matteo Salvini, l'equipaggio di Oscar Camps torna in mare proprio all'inizio dell'estate.

Una mossa che ha tutto il sapore della sfida contro il governo italiano che di fatto dovrà fare i conti con l'Ong che più di ogni altra ha cercato di forzare e di ignorare le regole e le leggi del nostro Paese. Non si escludono nuovi scontri con le autorità italiane dopo i primi salvataggi in mare.

Open Arms cercherà quasi sempre il porto sicuro italiano. Una storia già vista. Chissà se anche in questa missione Richard Gere sarà a bordo della nave. Del resto ormai è diventato un vero e proprio testimonial della Ong...