Ong denunciano il governo italiano: "Come ci ostacolano". Ma dietro ci sono i soldi

Cinque Ong hanno presentato una denuncia alla Commissione europea contro legge italiana 15/2023 e sulla prassi, da parte delle autorità italiane, di assegnare porti di sbarco distanti dall’area in cui è avvenuto il soccorso di migranti e di impedire più di un soccorso in mare alla volta. Secondo Medici senza Frontiere, Oxfam Italia, Sos Humanity, Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e Emergency, "la legge solleva serie preoccupazioni in merito alla sua compatibilità con il pertinente diritto dell’Ue e agli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale in materia di attività di ricerca e soccorso in mare".

"La Commissione europea è custode dei trattati dell’Ue e ha un ruolo da svolgere nel garantire che gli Stati membri rispettino il diritto internazionale e dell’Ue - afferma Giulia Capitani, consulente per le politiche migratorie di Oxfam Italia - Dovrebbe sostenere e proteggere i diritti fondamentali di tutte le persone in tutta Europa. Ma invece, le Ong di ricerca e soccorso sono quelle che riempiono il vergognoso vuoto in mare lasciato dagli Stati membri. Piuttosto che ostacolare il loro lavoro, gli Stati dovrebbero coinvolgerli nella creazione di un sistema adeguato per le attività di ricerca e soccorso". "Ogni giorno che trascorriamo lontano dalla regione di ricerca e soccorso, sia in detenzione che in navigazione verso un porto lontano, sta mettendo a rischio vite umane - sbotta Djoen Besselink, responsabile delle operazioni di Msf - La legge prende di mira le Ong ma il vero prezzo sarà pagato dalle persone in fuga attraverso il Mediterraneo che si trovano su una barca in difficoltà".

"Assegnare luoghi sicuri a più di mille chilometri di distanza da un salvataggio - afferma Josh, capitano della nave di soccorso di Sos Humanity 1 - danneggia il benessere fisico e psicologico dei sopravvissuti". "Le persone soccorse - gli fa eco Carlo Maisano, coordinatore della nave di soccorso Life Support di Emergency - sono spesso in una condizione estremamente fragile, che è esacerbata da ancora più tempo trascorso in mare". Ma forse il problema vero è che l’aumento delle distanze ha un impatto negativo sulle Ong. "La pratica di assegnare porti lontani aumenta i costi del carburante ed esaurisce i loro budget limitati - spiega Maisano - il che influisce sulla loro capacità di salvare vite umane in futuro".

Altro problema per le Ong è il blocco delle navi. Il 23 febbraio 2023, la legge 15/2023 all’epoca era ancora un decreto legge, l’Autorità portuale di Ancona ha notificato a Msf un ordine di detenzione di 20 giorni per la sua nave e una multa di 5.000 euro per non aver fornito informazioni specifiche. Da allora, le autorità italiane hanno trattenuto altre quattro navi umanitarie di ricerca e soccorso per un periodo di 20 giorni, ciascuna per violazione della legge 15/2023.