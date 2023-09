Annalisa Chirico, "immigrati e reati, la verità dei numeri": sinistra zittita

09 settembre 2023 a

a

a

Non c'è polemica politica o propaganda che tenga: a parlare questa volta sono i numeri reali, crudi e brutali. Dal 2013 a oggi l'incidenza degli stranieri sul totale degli autori noti di reati si aggira intorno al 30 per cento. Tradotto: un reato su tre, in Italia, viene commesso da immigrati. E occorre tenere presente un altro dato: la popolazione straniera residente in Italia è appena l'8,5% del totale, meno di un immigrato ogni dieci residenti. Gli stranieri, insomma, in media delinquono di più. Ecco perché, conclude Annalisa Chirico su Libero, non appare peregrino ipotizzare una "selezione in entrata" e velocizzare i rimpatri di chi non ha diritto a restare in questo Paese.



Registrati qui gratuitamente a Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Annalisa Chirico