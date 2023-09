Soumahoro, blitz a Lampedusa per fare il traduttore: fango sulla Meloni

16 settembre 2023 a

Aboubakar Soumahoro sbarca a Lampedusa per visitare i migranti che si trovano all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacolo. Il deputato e sindacalista, che è di origini ivoriane, parla con loro e fa da interprete con gli operatori. "Mi trovo a Lampedusa per ringraziare l'isola per l'umanità dimostrata", dice Soumahoro che attacca la presidente del Consiglio: "Giorgia Meloni non dice la verità agli italiani sul tema dei migranti. Perché quando afferma che alzerà fino a 18 mesi il termine di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri non dice nulla di nuovo, visto che in realtà è una vecchia norma già prevista nel fallimentare decreto Maroni di oltre 10 anni fa. Inoltre questo suo atteggiamento ostile nei confronti dei paesi africani non aiuterà di certo le procedure di rimpatrio".

Questa è invece la sua proposta: "Aprire immediatamente un tavolo di confronto per decidere insieme il da farsi. Visto che oltre alla critica servono anche proposte, suggerisco di operare su due livelli: uno emergenziale a breve termine e l'altro più strutturale a medio e lungo termine". A breve termine, spiega Soumahoro, "apriamo le caserme dismesse ospitando i profughi attraverso una gestione diretta dello Stato", nel medio e lungo termine, "è necessario intervenire su 4 livelli".

Eccoli: "Le partenze: rafforziamo i legami con i paesi di origine e apriamo canali ufficiali attraverso il rafforzamento delle nostre strutture consolari in termini di personale e risorse. L'accoglienza: è urgente riformare radicalmente il sistema a partire da un'analisi dell'attuale situazione. Ragione per cui ho depositato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta che analizza e verifica i problemi e offre soluzioni. La redistribuzione: a livello europeo poi, è necessaria una riforma dell'obsoleto Regolamento di Dublino, che preveda una redistribuzione nei paesi europei, perché chi sbarca in Italia sbarca in Europa. I rimpatri: dovremmo incentivare anche i rimpatri volontari soprattutto attraverso riforme pensionistiche ed altri strumenti finanziari da mettere in campo", conclude Soumahoro.