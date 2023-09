Furfaro, sparata contro il governo: "Un giochino diabolico dietro i migranti"

29 settembre 2023 a

a

a

Per il braccio destro di Elly Schlein dietro l'emergenza migranti c'è la manina del centrodestra. Tutto vero. Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, Marco Furfaro arriva a dire che i decreti sicurezza "sono stati una pagliacciata di nascondimento di un problema". A detta del deputato, nonché membro della segreteria nazionale del Partito Democratico con la delega di Responsabile iniziative politiche, Contrasto alle diseguaglianze, Welfare, all'epoca "c'erano 500mila immigrati irregolari, il governo Lega e Cinque Stelle firma nero su bianco che sarebbero stati rimpatriati tutti prendendo in giro tutti gli italiani, dato che i rimpatri sono dai 3 ai 7mila all'anno. Quindi 500mila significa 70 anni".

Ma il sindaco di centrodestra Graziano Lorenzetti non ci sta e ricorda che "si è arrivati anche a 17mila". Poco importa al dem che nella puntata di giovedì 28 settembre su La7 prosegue senza interruzioni: "Sa cos'è accaduto? L'anno dopo gli immigrati irregolari erano 560mila. Caro sindaco, i suoi colleghi di destra e sinistra dicono che il decreto Cutro ha cancellato il sistema di accoglienza diffusa e sta creando regolarità". E mentre il conduttore tenta di prendere la parola, Furfaro lo interrompe per l'ultima sparata: "La verità è che c'è un giochino diabolico per il quale la destra crea irregolarità e poi ci fa campagna elettorale".

Immigrazione, le "balle a grappolo" dei compagni sulle nuove norme

Parole che non stanno né in cielo né in terra. Basta considerare che il centrodestra è al governo e dover gestire situazioni come quella degli ultimi giorni a Lampedusa è tutt'altro che semplice. Per di più non giova in fatto di voti. I sondaggi potrebbero tranquillamente "punire" l'esecutivo per il suo operato. Oltretutto, da settimana è la sinistra a gettare benzina sul fuoco. Non il contrario.

"Le Ong sono calamite". Tajani "spegne" Berlino, ma sui migranti è stallo