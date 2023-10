Roma, migrante tenta di violentare una donna carabiniere

04 ottobre 2023 a

a

a

Molestie ai danni di una donna carabiniere nel Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma. A tentare lo stupro sarebbe stato un nigeriano con precedenti per violenza sessuale. La situazione, all'interno dei Cpr, sembra essere allarmante. Basti pensare che medici, poliziotti e carabinieri sono spesso impegnati a gestire immigrati che vivono situazioni difficili, "in un rapporto di 110 a 15", come scrive il Giornale.

L'ultimo episodio preoccupante risale alla mattinata di sabato 30 settembre, quando un nigeriano di 25 anni avrebbe provato a violentare una donna carabiniere, aggredendo i colleghi arrivati in suo aiuto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo prima avrebbe finto un litigio per distrarre uno degli agenti, e poi avrebbe afferrato per lo chignon la donna in divisa e avrebbe provato a baciarla. L’agente, allora, come si legge sul Giornale, sarebbe riuscita a divincolarsi ma l’uomo avrebbe continuato, leccandole il volto fino agli occhi.

Striscia la Notizia, molestie in diretta: orrore e violenza a Palermo | Video

Alla fine, a bloccarlo e ad arrestarlo sarebbe stato un maresciallo dei carabinieri della stazione di Ponte Galeria in servizio presso il Cpr. Mentre la donna carabiniere, 27 anni, sarebbe in stato di shock, il nigeriano invece avrebbe ammesso solo parzialmente le sue responsabilità davanti ai giudici della quinta sezione penale. Le accuse contro di lui sarebbero quelle di resistenza, lesioni e violenza sessuale. Intanto il suo legale avrebbe chiesto di sottoporlo a un esame psichiatrico.