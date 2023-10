Iolanda Apostolico, lo sfogo privato: "Dossieraggio per creare il caos"

06 ottobre 2023 a

Iolanda Apostolico non ha "tempo da perdere" e quindi dice che il video che la ritrae nel 2018 alla manifestazione a Catania contro Matteo Salvini che non autorizzavo lo sbarco dei migranti dalla Diciotti non lo ha nemmeno l'ha visto. Secondo quanto riporta La Stampa in un retroscena, la giudice che ha disapplicato il decreto Cutro negando così il trattenimento di tre migranti nel Cpr di Pozzallo, si dice "serena, sotto il profilo professionale. Continuo a lavorare, come sempre: che cosa altro dovrei fare, chiudermi in casa?".

Certo la Apostolico è turbata "per una polemica che non dipende da me. Io mi rifiuto di entrare in quest'arena, non è nelle mie aspirazioni. Né intendo contribuire a questo chiasso. È un modo di procedere che non mi piace. Si sposta l'attenzione su cose che non hanno nulla a che vedere con un provvedimento giurisdizionale, che si può discutere e impugnare", si legge nell'articolo. In Italia si è creata "una confusione spaventosa", "si trattano i richiedenti asilo come irregolari, si mettono sullo stesso piano espulsioni e detenzioni amministrative, si scambiano sentenze di merito con procedimenti di convalida dei trattenimenti".

Per quanto riguarda la manifestazione alla quale ha partecipato, "non ho nulla da nascondere, né spiegazioni da dare", si sfoga con i colleghi. E rivendica la sua libertà "a meno che non si voglia tornare a magistrati che si rinchiudono in una torre d'avorio". Soprattutto, la Apostolico teme che sia in atto una "operazione di dossieraggio", visto che quel giorno "non era nemmeno stata indentificata dall'autorità di pubblica sicurezza". C'è da dire che la giudice non ha gridato alcuno slogan né è stata coinvolta negli scontri con la polizia. Anzi, sottolinea La Stampa. "si era interposta presidiando il confine della 'zona rossa'. Obiettivo cercare di evitare 'ulteriori scontri tra la polizia e i manifestanti'. Un comportamento pacifico, 'di garanzia'".