Iolanda Apostolico, Matteo Salvini: "Provo profondo imbarazzo"

"Preoccupa e sconcerta quanto sta emergendo". Matteo Salvini lo ha detto a proposito della giudice Iolanda Apostolico in un video condiviso sui social. "Il giudice che ha liberato più clandestini e contesta le norme del governo sull’immigrazione - ha continuato il vicepremier - in passato ha condiviso insulti contro di me e ha partecipato, col compagno, a manifestazioni di estrema sinistra a favore degli immigrati durante le quali si insultavano le forze dell’ordine al grido di 'assassini' e 'animali'".

Il riferimento è a un video, pubblicato proprio dal leader leghista nelle scorse ore, in cui si vede la giudice in mezzo alla folla che nel 2018 al porto di Catania contestava Salvini e la polizia. "È motivo di profondo imbarazzo per tutte le istituzioni della Repubblica - ha chiosato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -. Io conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buonsenso ed equilibrio".

Sulla questione, parecchio discussa anche a livello politico, è intervenuto Matteo Renzi. Che nell'ultima e-news ha scritto: "Io sull’immigrazione non la penso come Salvini, anzi, sono agli antipodi. Ma credo che il ministro leghista abbia ragione quando chiede che i giudici diano le massime garanzie di imparzialità". E ancora: "Questa giudice - sul tema - non può essere percepita imparziale se scende in piazza e partecipa a una manifestazione politica. I magistrati che scelgono di contestare gli avversari delle loro idee fanno un danno alla giustizia e alla credibilità dell’intera categoria".