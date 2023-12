Modena, 31enne egiziano espulso: esaltava jihad e martirio

29 dicembre 2023 a

Esaltava il jihad armato e il martirio, sottolineando la supremazia dell’Islam e arrivando a giustificare lo spargimento del sangue dei miscredenti per imporre la sharia nel mondo: per questo Matar Moustafa Fetouh Ibrahim, 31enne egiziano, è stato espulso dal Ministro dell’Interno. Il provvedimento è stato eseguito dal Questore di Modena. Alla base della decisione motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo.

Il rimpatrio a Il Cairo è avvenuto la scorsa notte. L'uomo era già stato colpito da provvedimento di espulsione emesso dal ministro dell’Interno pro tempore il 20 agosto 2021, sempre per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. All'attenzione degli investigatori anche alcuni messaggi in cui si giustificava l’attentato commesso nel gennaio del 2015 contro il giornale satirico francese Charlie Hebdo.

Dopo essere stato accompagnato nel CPR di Gradisca d’Isonzo dalla Questura di Genova il 2 settembre 2021, aveva presentato richiesta di asilo, parzialmente accolta dalla Commissione Territoriale di Trieste il 20 gennaio 2022 con il riconoscimento della protezione speciale. Poi, dopo essere stato dimesso dal CPR il 24 gennaio 2022, si era stabilito in provincia di Roma. Lo scorso 30 novembre, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ha revocato la protezione speciale riconosciuta all'egiziano, adducendo reali motivi di urgenza al fine di scongiurare atti pericolosi per la sicurezza dello Stato. Infine, proprio sulla base di questo provvedimento, il Ministro dell’Interno ha adottato un nuovo decreto di espulsione.