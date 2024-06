Prima di domani, Senaldi e i migranti in Albania: "Il messaggio è: non potete arrivare in Italia"

06 giugno 2024 a

Quello dei migranti è un tema di stretta attualità, con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita ieri all’hotspot di Shengjin, in Albania, insieme al primo ministro albanese Edi Rama.

La Meloni ha assicurato che “il complesso dei due centri sarà operativo dal primo agosto 2024”. Di questo si discute a Prima Di Domani, programma di cronaca e attualità di Bianca Berlinguer in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4.

Ospite, in collegamento dalla redazione, il condirettore di Libero Pietro Senaldi. Alla domanda sull’utilità e sulle finalità di questo hub per migranti al di fuori dei confini italiani, Senaldi dà una lettura semplice e chiara: “Quello per i migranti è un messaggio che tu dai a chi vuole arrivare, ovvero sia che non è possibile arrivare, perché anziché in Italia te ne vai in Albania. Perché, siccome chi parte, lo fa spesso su false promesse, su tutto un immaginario che poi non esiste, come ha fatto vedere benissimo il film Mio Capitano, bisogna dare a chi arriva l'esatta percezione di cosa sia il viaggio e l'approdo qua”.

La Meloni, sempre ieri, ha dato più informazioni sull’effettiva operatività dei centri. Queste le sue parole: “Le due strutture devono lavorare insieme, saranno pronte dal primo agosto, e in quella di Gjader partiamo da più di mille posti attualmente, che arriveranno ai 3mila previsti dal protocollo. Non stiamo spendendo risorse aggiuntive, ma stiamo facendo un investimento. 670 milioni di euro per 5 anni, 134 milioni all'anno, che corrispondono al 7,5% delle spese connesse all'accoglienza dei migranti sul territorio nazionale: queste risorse non sono da considerare un costo aggiuntivo. I migranti condotti qui in Albania avrebbero dovunque essere condotti in Italia, dove costano. L'elemento di maggiore utilità di questo progetto è che può rappresentare uno straordinario strumento di deterrenza a chi vuole raggiungere irregolarmente l'Europa, e di contrasto ai trafficanti. E questo vuol dire portare a un contenimento dei costi”.