Meloni si congratula con la Guardia costiera e la sinistra impazzisce

Oggi il Corpo delle Capitanerie di Porto festeggia il suo 159esimo anniversario e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso un post su X si congratula con gli uomini e le donne della Guardia Costiera facendo così impazzire la sinistra, da sempre difensori dell’immigrazione, compresa quella irregolare.

Per la Premier si tratta di un lavoro "straordinario". Nel giorno del 159esimo anniversario della nascita del Corpo delle Capitanerie di Porto, "il mio ringraziamento va alle donne e agli uomini della Guardia Costiera che ogni giorno operano con spirito di generosità, competenza e professionalità, per la sicurezza e la tutela dei nostri mari. Il vostro straordinario lavoro è punto di riferimento per intere comunità e di questo non possiamo che esservene profondamente riconoscenti. Auguri", conlude la Premier.