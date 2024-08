La nave dei vescovi sfida il governo: soccorre 182 migranti e li scarica in Sicilia

26 agosto 2024 a

a

a

Non ci è voluto molto prima che la spedizione dell’accoppiata Cei- Casarini portasse i suoi frutti. Sono già 182 i migranti, recuperati in mare in tre differenti interventi, ad essere stati trasportati sul territorio italiano. La nave Mare Jonio, di proprietà della Ong Mediterranea Saving Humans - di cui è capomissione l’ex agitatore no global è salpata nella serata di venerdì da Trapani, scortata da una barca a vela della Fondazione Migrantes, diretta espressione della Conferenza Episcopale. E infatti, prima che le imbarcazioni prendessero il largo, a benedire la missione era stato Papa Francesco in persona invocando la protezione divina: «Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca».