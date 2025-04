Chiesa, la rivolta dei vescovi contro il riformista Zuppi

La Chiesa sinodale di Francesco percorre una strada tutta in salita, irta di ostacoli, di stop e di curve. Tanto è vero che non si è trovata un’intesa tra i delegati chiamati a votare i contenuti delle Proposizioni, la sintesi del cammino sinodale avviato dalla Chiesa italiana nel 2021. È toccata a monsignor Erio Castellucci, presidente del Comitato Nazionale del Cammino sinodale che ha guidato i lavori dell’assemblea sinodale, dare l’annuncio che il testo finale non è stato approvato. Le Proposizioni avrebbero dovuto tener conto anche di due questioni calde come “l’accompagnamento delle persone in situazioni affettive particolari” e la “responsabilità ecclesiale e pastorale delle donne” e che sono diventati dirimenti. E continuano ad essere divisive, all’interno della comunità ecclesiale, tra chi non vorrebbe troppe aperture e chi invece non ritiene sufficienti quelle già prospettate. Ma, a quanto pare, la base in maggioranza chiede posizioni più radicali sulle tematiche in questione.

Monsignor Castellucci, parlando con la stampa di quanto è successo, non nasconde proprio le contestazioni che, numerose, sono arrivate sul documento che fa sintesi dei quattro anni di lavoro della Chiesa italiana. Non si nascondono dunque le criticità, c’è persino chi parla di “rivolta”, ma si preferisce sottolineare il clima di confronto e di discussione in grande libertà. «Piuttosto che un’Assemblea sonnacchiosa, che non è interessata, ne preferisco una che critica. Per me questa è la sinodalità: confrontarsi liberamente senza preoccuparsi di ferire, magari anche di colpire chi ha lavorato ai testi». E anche se «ci sentivamo come due orsacchiotti cui si tirano le palle come al tiro a segno», ironizza guardando monsignor Valentino Bulgarelli, segretario del Comitato, spiega che «siamo stati contenti della partecipazione. Ci sono stati 50 interventi, ma iscritti a parlare erano 155». Si parla dunque espressamente di un “ripensamento globale” a proposito del testo bocciato.