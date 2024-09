Pamela Mastropietro, "bianca, cristiana, italiana uccisa da nigeriani". L'accusa della madre

27 settembre 2024 a

"Sono la mamma di Pamela Mastropietro e ancora attendo dallo Stato italiano e dalla magistratura una giustizia piena". Lo scrive Alessandra Verni, la mamma di Pamela, in una lettera affidata al libro Le vite delle donne contano - Lola, Pamela e Desirée: quando l'immigrazione uccide (Altaforte Edizioni) scritto da Francesca Totolo, ricercatrice indipendente, reporter, scrittrice, collaboratrice del Primato Nazionale e di altre testate.

Un libro, si legge nella presentazione, "per raccogliere tutti i crimini commessi in Europa da immigrati, clandestini, richiedenti asilo, ovvero, omicidi, stupri e aggressioni che hanno trovato pochissimo riscontro nei media. Da Pamela a Lola, a Desirée, a decine di nomi dimenticati, vite di donne che contano, uccise prima dagli immigrati e poi dal silenzio del politicamente corretto. Stupri di gruppo, violenze domestiche, ricatti e percosse, tratta delle bianche, la criminalità dietro l'accoglienza, un intero mondo passato volutamente sotto silenzio in nome del buonismo".

Il volume riporta dati, statistiche, storie. Come quelle di Pamela Mastropietro, uccisa, violentata e fatta a pezzi a Macerata dopo essersi allontanata da una comunità: massacro per il quale Innocent Oseghale, unico imputato, è stato condannato all'ergastolo. O quella di Desirée Mariottini, 16enne uccisa in un palazzo occupato nel quartiere romano di San Lorenzo.

Proprio al volume Alessandra Verni, da sempre convinta che Oseghale non abbia fatto tutto da solo, ha voluto affidare il suo grido di dolore e rabbia. "Sono Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, ragazza bianca, cristiana e italiana, di soli 18 anni, violentata, picchiata, uccisa, fatta a pezzi, scuoiata, a cui sono stati sottratti degli organi, lavata con la candeggina e lasciata in due trolley sul ciglio di una strada a Macerata, definita come 'la città di Maria', da immigrati clandestini in Italia appartenenti a una organizzazione criminale. A oggi, solo uno di loro sta scontando la pena dell'ergastolo in carcere, mentre gli altri complici sono liberi di continuare a delinquere e uccidere".