Fuori dal coro, l'immigrato sotto sfratto? Pochi giorni fa, con l'ascia in mano...

03 ottobre 2024 a

"Questa è mia proprietà, non mettete i piedi qua! Non mettete i piedi qua!". L'immigrato minaccia la troupe di Fuori dal coro, con Francesco De Luca, inviato del programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Mario Giordano, che lo raggiunge fin sotto casa.

Quindi una clamorosa sorpresa: l'uomo che alza la voce davanti alle telecamere e ai microfoni di Mediaset è lo stesso che pochi giorni fa aveva seminato il panico tra i passanti di Robbiate, piccolo centro dell'Alta Brianza in provincia di Lecco (a metà strada tra Monza e Bergamo), scendendo in strada brandendo una accetta in mano.

Le immagini tratte da Merateonline.it sono sconcertanti: accerchiato dai carabinieri, l'immigrato chiede serissimo, urlando0: "Cos'ho fatto? Ho ucciso qualcuno? Ho ucciso qualcuno?". L'uomo si è quindi barricato dentro l'appartamento in cui abita. "Passava strisciando l'ascia, faceva le scintille - conferma un testimone -. Se ti prende sulla testa vuol dire che ci lasci le penne".

"Il giovane immigrato, che risulta essere anche sotto sfratto - spiega il giornalista di Fuori dal coro - è stato denunciato ma nonostante il pericoloso gesto è tornato a casa, libero di girare per le strade di Robbiate". "Qua il paese c'ha paura per quello che hai combinato, come mai sei sceso con una accetta?", chiede l'inviato all'immigrato. "Andate a chiedere a loro", la sibillina risposta dell'africano, piuttosto evasiva. Forse, in certi contesti, funziona semplicemente così.