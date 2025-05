Dl Albania, schiaffo alle toghe: via libera dal Senato, ora è legge

La norma, modificata a Montecitorio consentirà di superare lo stallo sui centri albanesi dopo che i giudici spesso non hanno convalidato il trattenimento dei migranti, considerato in contrasto con le norme europee. Ma non solo, perché ora - in caso di mancata convalida del trattenimento da parte dell'autorità giudiziaria -, entro 48 ore il ministero potrà reiterare il provvedimento.

Dopo la Camera anche il Senato ha dato il via libera al dl Albania . L'aula del Senato ha votato la questione di fiducia posta dal governo al decreto legge che contiene "disposizioni urgenti per il contrasto all'immigrazione clandestina". La maggioranza di governo ha incassato la fiducia dell'aula dove i sì sono stati 90 e i no 56, 1 astenuto. Il provvedimento è dunque diventato legge.

"Bene l'approvazione di questo provvedimento, che ancora una volta vuole rispondere alle esigenze dell'Italia in materia di immigrazione. Con la possibilità di portare i migranti in Albania dai Cpr italiani, le nuove norme consentono di rafforzare la sicurezza, allontanando dal nostro Paese persone che delinquono e non hanno diritto di starci. Una novità importante che, come ha sottolineato il sottosegretario Nicola Molteni, sarà un modello anche per altri Stati. Avanti dunque così, per contrastare l'immigrazione illegale e per una vera ed efficace gestione delle frontiere", commentano i senatori della Lega in commissione Affari costituzionali Daisy Pirovano, capogruppo, Paolo Tosato e Nicoletta Spelgatti.