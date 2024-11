Albania, il governo manda in hotel i poliziotti e il M5s insorge: "Propaganda"

Ad Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali, non va giù la scelta del #governo di far alloggiare i poliziotti impegnati in #Albania negli hotel

Gli hotel? Sì, ma solo per i migranti. Guai infatti a concedere alloggi ai poliziotti. Succede in Albania, dove il governo ha predisposto diversi hotel per quegli agenti impegnati nei servizi di vigilanza nei due centri per migranti italiani, a Shengjn e a Gjider. Una decisione, quella resa pubblica dal ministero dell'Interno, che ha indignato le opposizioni. "Apprendiamo dall'agenzia di stampa LaPresse che il governo Meloni intende spendere 9 milioni l'anno per l'accoglienza in alcuni resort degli agenti impegnati nell'operazione di propaganda in Albania. Le Forze di Polizia hanno bisogno di ben altro, ovvero di un aumento degli stipendi, di dotazioni tecniche, dell'ampliamento degli organici", ha attaccato Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali. I cittadini - ha rincarato la dose - "reclamano maggiore sicurezza e presidi di legalità, non meritano di dover pagare i docufilm del governo mentre nel contempo si tagliano loro i servizi essenziali e si impongono nuove tasse. Come M5S abbiamo sempre detto che questa operazione in Albania sarebbe stata un fallimento e un prolasso di risorse economiche. Ora i cittadini italiani ne hanno la prova ed è grave che questo flop sia a carico degli italiani cui si chiedono sacrifici con questa legge di bilancio tutta lacrime e sangue. Chiediamo al ministro Piantedosi di chiarire questa vicenda".

Da quanto si evince dai documenti del Dipartimento di pubblica sicurezza visionati dall’agenzia LaPresse, il dicastero di Matteo Piantedosi ha stanziato 80 euro al giorno per l'alloggio dei 295 agenti. Si tratta - si legge ancora - di un’aggiudicazione di un appalto per "un servizio di alloggiamento in camere singole alberghiere con ristorazione e servizi connessi per la durata di dodici mesi per una spesa massima stimata in 8.897.200 Euro".

Nell'accordo sarà la società Raffaello Resort di Shengjin a mettere a disposizione due strutture, il Raffaello Executive e l’Hotel Comfort. Quanto basta a scatenare l'ira della sinistra. La stessa sinistra che, nel non così lontano 2014, vedeva Laura Boldrini indignata. Il motivo? "Non possiamo, senza una insopportabile contraddizione, offrire servizi di lusso ai turisti affluenti e poi trattare in modo, a volte inaccettabile i migranti che giungono in Italia dalle parti meno fortunate del mondo, spesso in condizioni disperate".