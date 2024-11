Albania, l'ultimo blitz della sinistra: "Fuori tutte le carte", le toghe rosse non bastano

07 novembre 2024 a

Una sinistra letteralmente, profondamente, ossessionata dalla questione-Albania, dai centri di trattenimento per immigrati e dalla nave Libra, tornata a navigare con 8 migranti a bordo proprio verso l'Albania. L'ossessione della sinistra viene "coccolata" e spalleggiata da quella dei magistrati, il braccio di ferro in atto tra toghe e governo è evidente ed è davanti agli occhi di tutti.

Ora, ecco che sulle premesse del contesto che vi abbiamo descritto spunta anche Riccardo Magi, segretario di +Europa, che prova ad innalzare il livello dello scontro. "In attesa di sapere che fine ha fatto la nave Libra partita ieri dalle acque a largo di Lampedusa, che sarebbe dovuta arrivare oggi ma di cui si è persa ogni notizia, ho avanzato al ministero dell'Interno, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comando Generale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera una istanza formale di accesso agli atti amministrativi relativamente alle operazioni Sar o ai rintracci da cui è derivato il salvataggio e il trasferimento nell'hotspot di Shengjin e nel CPR di Gjader (Albania) rispettivamente dei 16 migranti di origini bengalesi ed egiziane, avvenuto approssimativamente in data 16 ottobre 2024, tutti successivamente rimpatriati in Italia a seguito della mancata convalida del trattenimento amministrativo, e degli 8 migranti di origini bengalesi ed egiziane, soccorsi approssimativamente in data 4 novembre 2024 che stanno arrivando con arrivo in Albania in queste ore", annunci Magi.

Giò, le mosse coercitive della magistratura non gli bastano: vuole anche gli atti amministrativi, le carte delle operazioni di salvataggio e trasferimento. "In particolare - riprende Magi -, ho chiesto di conoscere con esattezza il numero di eventi Sar o rintracci confluiti in ciascun trasbordo, la data, l'ora, la geolocalizzazione dell'avvenuto salvataggio e dell'avvistamento di ciascuna imbarcazione da cui sono stati tratti in salvo i migranti collocati a bordo del pattugliatore denominato Libra appartenente alla Marina Militare Italiana. E ho chiesto di sapere il numero identificativo e il nome di ciascuna imbarcazione coinvolta nelle attività di ricerca e soccorso da cui è derivato il prelievo di ogni migrante successivamente condotto in Albania", conclude Riccardo Magi.