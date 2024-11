Capezzone ammutolisce la De Micheli: "Gli immigrati? Un messaggio per la signora sinistra e per i magistrati"

08 novembre 2024 a

Più immigrazione irregolare significa più criminalità. Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, sintetizza in pochi illuminanti secondi e con giusto un paio di esempi la situazione quotidiana che vivono gli italiani.

"Il 73, dico bene 73% degli arrestati per rapina sono immigrati, il 95% degli arrestati per furto con destrezza in metropolita eccetera sono immigrati", sottolinea Capezzone ospite in studio di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, il talk del giovedì sera di Rete 4. Ad ascoltarlo, tra gli altri ospiti, anche l'esponente del Pd Paola De Micheli che viene chiamata direttamente in causa dal direttore.

"Non ci sono santi - insiste Capezzone -, se tu hai l'immigrazione fuori controllo hai anche questa cosa qua". Per questo, aggiunge, "il messaggio al governo è: andate avanti. Ma i messaggi più grossi sono per la signora sinistra e ai signori magistrati. Perché il governo, bene, male, giusto o sbagliato ci sta provando", mentre "sinistra e magistrati lavorano per spalancare i confini".

Tantissimi i commenti sulla pagina X di Dritto e rovescio, in calce al video. "Appena due anni è la sinistra vuole che il governo risolva tutti i loro disastri, nemmeno se avesse la bacchetta magica", "90 minuti di applausi alla signora del bar di Dritto e rovescio", "De Micheli asfaltata sia da Capezzone che dalla cittadina!", "Ci rendiamo conto che siamo passati da lasciare la porta di casa aperta, a non poter uscire di casa!!!", "I cittadini non si sentono presi in giro dal governo di destra, sono schifati dall'opposizione e da tutti voi sostenitori", "Che trasferiscano gli immigrati sotto le case di questi radical chic e poi ne discutiamo", "La De Michelis si ricorda che prima li avete portati in Italia con gli anni il numero è aumentato ma non lo avete mai controllati oggi accusate la destra dimostrando che non è colpa vostra l'Italia è invasa da una nuova delinquenza creata da voi di sinistra".