Susanna Ceccardi inchioda la sinistra: "Chi vuole l'immigrazione illegale"

Bisogna far capire cosa sia il business dell'immigrazione in Italia. Lo scandisce a chiare lettere Susanna Ceccardi, ex sindaco di Cecina oggi europarlamentare della Lega.

Ospite di Bianca Berlinguer in collegamento a E' sempre CartaBianca su Rete 4, la Ceccardi battaglia con Vladimir Luxuria in studio sul tema dell'immigrazione e dell'accoglienza e infligge un colpo durissimo alla propaganda del centrosinistra e delle ong.

"Ci sono persone che vogliono l'immigrazione illegale proprio per poter sfruttare le persone nei campi come schiavi. Che differenza c'è - attacca la Ceccardi - con le piantagioni di zucchero in Sud America, con la schiavitù di fine Ottocento, e queste immagini che avete mandato?".

Luxuria finge di non capire e la butta sulla provocazione politica: "E quindi regolarizzateli. E quindi regolarizzateli no?". Gli argomenti dell'ex parlamentare di Rifondazione comunista sono piuttosto banali.

"Non mi piace quando si fa l'equazione migrante uguale criminale. Anche noi dall'Italia agli Usa abbiamo esportato la mafia ma non tutti gli italiani che sono andati in America sono mafiosi. Diamo la possibilità di capire perché delle persone rischiano la vita su un barcone, spendono tutti i soldi che hanno per viaggiare su un pezzo di sughero invece di mandarli subito in Albania". "Loro - conclude Luxuria riferendosi al governo - sanno che non riescono a regolare i flussi migratori: hanno bisogno di propaganda".