FdI zittisce Casarini: "Ti piaccia o no, è tornato lo Stato"

Ora che l'Unione europea ha dato ragione al governo italiano, Casarini si affida alle pagine de L'Unità per mettere nero su bianco un piagnisteo a metà tra la rassegnazione e la lotta antagonista: "Con il via libera all’iter legislativo per la ridefinizione del diritto di asilo e delle procedure di rimpatrio, l’Unione Europea ha imboccato una strada precisa , ed è quella che aveva indicato il governo italiano. Giustamente Piantedosi celebra l’avvenimento come grande successo. Per tutti coloro i quali l’operazione Albania sarebbe stata un grande flop, la risposta è servita su un piatto d’argento, come la vendetta ".

"Si può e si deve imparare da come si muovono i sovranisti delle destre globali per muovere guerra a poveri e migranti, definiti senza tanti giri di parole ' umanità in eccesso ' e trattati come tali". E poi: "Ma come si muovono dobbiamo davvero capirlo. Dobbiamo prepararci, anche noi che ci opponiamo, a 'forzare' la legge ad esempio". Luca Casarini getta la maschera e indica la strada alla sinistra italiana. le leggi si rispettano, solo se ci piacciono.

"Dobbiamo creare una risposta a questo 'potere costituente' europeo - prosegue ancora Casarini -, che si fonda sulla guerra, sullo stato di eccezione a partire dai migranti, ma che informerà di sé ogni aspetto della vita di chiunque abiti questo continente, che sia all’altezza: resistere significa praticare, qui e ora, un’altra convivenza possibile".

Non si è fatta attendere la risposta di Fratelli d'Italia che su X ha ricordato a Casarini che lo Stato è tornato. E non ha alcuna intenzione di piegarsi al suo volere: "No, Casarini: le leggi si rispettano. La nostra Nazione ha smesso di subire l’immigrazione gestita dai trafficanti di esseri umani e ha iniziato a governarla. Sarebbe il caso di farsene una ragione. Invece di invocare l’illegalità, fate i conti con la realtà: in Italia entra solo chi ha diritto, con regole chiare e certe. Vi piaccia o no, è tornato lo Stato".