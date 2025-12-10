FdI zittisce Casarini: "Ti piaccia o no, è tornato lo Stato"

"Si può e si deve imparare da come si muovono i sovranisti delle destre globali per muovere guerra a poveri e migranti, definiti senza tanti giri di parole 'umanità in eccesso' e trattati come tali". E poi: "Ma come si muovono dobbiamo davvero capirlo. Dobbiamo prepararci, anche noi che ci opponiamo, a 'forzare' la legge ad esempio". Luca Casarini getta la maschera e indica la strada alla sinistra italiana. le leggi si rispettano, solo se ci piacciono.
Ora che l'Unione europea ha dato ragione al governo italiano, Casarini si affida alle pagine de L'Unità per mettere nero su bianco un piagnisteo a metà tra la rassegnazione e la lotta antagonista: "Con il via libera all’iter legislativo per la ridefinizione del diritto di asilo e delle procedure di rimpatrio, l’Unione Europea ha imboccato una strada precisa, ed è quella che aveva indicato il governo italiano. Giustamente Piantedosi celebra l’avvenimento come grande successo. Per tutti coloro i quali l’operazione Albania sarebbe stata un grande flop, la risposta è servita su un piatto d’argento, come la vendetta".
"Dobbiamo creare una risposta a questo 'potere costituente' europeo - prosegue ancora Casarini -, che si fonda sulla guerra, sullo stato di eccezione a partire dai migranti, ma che informerà di sé ogni aspetto della vita di chiunque abiti questo continente, che sia all’altezza: resistere significa praticare, qui e ora, un’altra convivenza possibile".
Non si è fatta attendere la risposta di Fratelli d'Italia che su X ha ricordato a Casarini che lo Stato è tornato. E non ha alcuna intenzione di piegarsi al suo volere: "No, Casarini: le leggi si rispettano. La nostra Nazione ha smesso di subire l’immigrazione gestita dai trafficanti di esseri umani e ha iniziato a governarla. Sarebbe il caso di farsene una ragione. Invece di invocare l’illegalità, fate i conti con la realtà: in Italia entra solo chi ha diritto, con regole chiare e certe. Vi piaccia o no, è tornato lo Stato".
