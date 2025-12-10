Immigrazione, "il 26% di sbarchi in meno": von der Leyen applaude Meloni

"I dati parlano chiaro: dall'inizio dell'anno il numero dei migranti è diminuito del 26% sulle rotte principali e questo dato si aggiunge al calo del 37% registrato sulle stesse rotte nel 2024: stiamo combattendo i trafficanti ei contrabbandieri con tutti i mezzi a nostra disposizione ". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla Conferenza dell'Alleanza Globale contro il traffico di migranti, ricordando tutte le misure prese dall'Ue sulla migrazione, a partire dall'approvazione del Patto, nonché le ultime norme approvate al Consiglio Giustizia.

"I risultati raggiunti negli ultimi anni - ha proseguito Meloni - ci incoraggiano ad andare avanti e ci dicono che siamo sulla strada. Il drastico calo dei flussi migratori irregolari verso l'Europa, così come la significativa dichiarazione dei decessi e delle sparizioni di migranti nel Mediterraneo, insieme ai progetti di formazione e migrazione legale, dimostrano che la nostra cooperazione funziona e che gli sforzi efficaci insieme vanno nella giusta direzione". Ora "dobbiamo lavorare per consolidare questi sforzi, rinnovando il nostro impegno sui tre pilastri che caratterizzano l'alleanza: prevenire, contrastare e fornire alternative alla migrazione irregolare. Credo che uno degli ambiti in cui possiamo fare la differenza, se lavoriamo ancora più strettamente insieme, sia quello della cooperazione investigativa e giudiziaria".