L'immigrato Modou insulta: "Governo razzista, siete capaci?". Travolto in diretta da Del Debbio

In Italia si può parlare dì integrazione e lavoro, quando gli ultimi dati rilevano che il 35% dei reati viene ancora commesso da extracomunitari? Se ne discute a Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio in prima serata.

La sinistra grida accoglienza a gran voce, ma, se nelle grandi città la gestione degli immigrati irregolari è già difficile, nei piccoli centri diventa insostenibile. È l’esempio di Gavazzo, frazione di soli 20 abitanti del comune di Valbondione, che invece ne ha soli 900 e a parlare è proprio il primo cittadino, Walter Semperboni, che racconta la difficile situazione del centro d’accoglienza sul suo territorio: "Se da noi ci sono 60 migranti su 20 abitanti è difficile l’integrazione. I piccoli paesi di montagna come il mio hanno la sfortuna di avere le caserme dei carabinieri lontanissime. Io, da sindaco, la vivo personalmente come i miei cittadini, ogni giorno abbiamo polizia e carabinieri, perché in questi centri i migranti litigano sempre. Poi come se non bastasse, in questi centri non ci vogliono rimanere e prendono i pullman per andar via, non pagano il biglietto e in più in questi mesi hanno mandato all'ospedale due autisti della società Arriva Italia, perché loro vogliono fare i padroni a casa nostra, come dice una frase antica di Salvini".

A rispondergli, così come all’europarlamentare della Lega Silvia Sardone, presente in studio, e al condirettore di Libero, Pietro Senaldi, è il mediatore culturale Modou Gueye, che attacca il governo: “Faccio parte di quelli che han sempre detto che in Italia non esiste il razzismo, ma io sento che questo governo è molto razzista. Il sindaco dice se non gli danno il lavoro, ma se non hai i documenti come fai a lavorare? Non siete capaci di fare una legge, non siete capaci di fare un investimento sull'integrazione e sull'interazione?".

Senaldi stigmatizza: "Non c'è un lavoro per 20 italiani, come fa a esserci un lavoro per 60 immigrati!". Gueye, poi, dice: "Chi sta governando l'Italia oggi? La Meloni è due anni che non ha fatto nulla né per l'integrazione né per l'interazione, ci sono più di 4 milioni di stranieri che lavorano regolarmente, andate a strumentalizzare i singoli casi successi, guardatevi dentro e datevi delle risposte. Cosa siete capaci di fare? Quanti clandestini ci sono, quante leggi avete fatto in favore dell'integrazione e dell'inserimento lavorativo di questi ragazzi? Molti vorrebbero lavorare regolarmente, ma spesso vengono ricattati dai datori di lavoro perché non hanno un permesso di soggiorno". La Sardone lo stronca: "Non era nel nostro programma regolarizzare gli immigrati irregolari".