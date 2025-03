Ursula von der Leyen: "Aperti a hub extra Ue", la lettera che fa impazzire la sinistra

17 marzo 2025 a

"Stiamo aprendo la possibilità agli Stati membri di istituire ’hub di rimpatrio in Paesi terzi. Questa è stata una parte importante della nostra discussione su soluzioni innovative per contrastare vigorosamente l’immigrazione illegale, agendo in cooperazione con i Paesi partner e assicurando che i diritti fondamentali degli individui interessati siano garantiti in linea con il diritto internazionale". Parole chiare quelle del presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen nella lettera ai leader Ue sulle politiche di migrazione in vista del Consiglio europeo di questo giovedì.

Poi, sempre la presidente della Commissione Ue aggiunge: "Un elemento chiave del Patto di migrazione e asilo che ci consente di semplificare le procedure di asilo è l’uso di concetti di Paesi sicuri. La Commissione sta attualmente preparando un elenco Ue di Paesi di origine sicuri".

"A tal fine, stiamo attingendo a un’analisi dell’Agenzia dell’Ue per l’asilo e ad altre fonti di informazioni disponibili per valutare una prima selezione di Paesi scelti in base a criteri oggettivi, come bassi tassi di riconoscimento dell’asilo. La nostra intenzione è di presentare una proposta per un primo elenco Ue di paesi di origine sicuri nelle prossime settimane. Una volta adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, questo elenco sarà dinamico e potrà essere ulteriormente ampliato o rivisto nel tempo", ha aggiunto. Insomma i punti contenuti nella lettera di Ursula von der Leyen sono di fatto nel solco del piano italiano per la gestione dei flussi migratori. Con buona pace della sinistra che prova a sabotarli.