Immigrazione, FdI fa impazzire la sinistra: "Adesso non se ne parla più"

Con il ricorso presentato da Open Arms contro la sentenza di assoluzione per la vicenda che ha visto come protagonista Matteo Salvini, il tema dell'immigrazione è tornato di prepotenza nella agenda della politica e dell'opinione pubblica. Ieri, giovedì 17 luglio, Giorgia Meloni ha festeggiato i suoi primi 1000 giorni di governo. E, per l'occasione, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Tg1, nella quale ha parlato anche del problema sbarchi.

"Mi do l'obiettivo di continuare a far scendere i numeri degli immigrati illegali che arrivano in Italia - ha spiegato il presidente del Consiglio -. Mi do l'obiettivo di continuare a rivoluzionare l'approccio dell'Unione Europea alla materia migratoria: non si parla più oggi di come redistribuire gli immigrati illegali, si parla di come difendere i confini esterni. Ed è grazie all'Italia che accade. Dopodiché, continuo a ragionare di soluzioni innovative, nonostante l'opposizione di una parte politicizzata della magistratura, della sinistra immigrazionista. Gli italiani - ha poi aggiunto - ci hanno chiesto di governare l'immigrazione e non lasceremo che ci venga impedito".