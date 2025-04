Il "Domani" sfregia la Marina Militare: "Deportazioni in Albania"

I trasferimenti verso l'Albania riprendono e il governo non molla di un centimetro sul piano di ricollocamento dei migranti sull'altra sponda dell'Adriatico. La sinistra impazzisce e lo fa con dichiarazioni robanti in tv in cui accusa il governo di sperperare i soldi degli italiani (scordano ovviamente l'effetto deterrente dei centri in Albania come anche il crollo del 58 per cento degli sbarchi). Ma tant'è. Ora però si va oltre. Sul Domani, quotidiano molto vicino alle posizioni dei progressisti si parla di "deportazioni" verso l'Albania. Questa mattina sul quotidiano diretto da Fittipaldi ecco che spunta la parola choc: "deportazione". L'articolo che appare questa mattina sul Domnani e che racconta i trasferimenti verso l'Albania ha questo titolo: "In partenza, anzi no. Il caos delle deportazioni dei migranti in Albania". Insomma, gli italiani "deportano" i migranti. L'insulto in primo luogo non solo è al governo ma anche ai nostri ufficiali di Marina che a bordo di nave Libra si occupano dell'operazione.

Ma la parola "deportazione" ricorre nel pezzo di Marika Ikonomu: "La deportazione di 40 trattenuti provenienti da diversi Cpr italiani era prevista prima per giovedì. Poi si è parlato di venerdì. Il governo non ha fornito dettagli precisi, il paese d’origine e il Cpr di provenienza delle persone che verranno portate nel nord dell’Albania.Tantomeno, i criteri di selezione. L’unico tra gli spostamenti interni a cui si è riusciti a risalire è di una settimana fa: otto detenuti nel Cpr di Trapani sarebbero stati portati a Brindisi Restinco, probabilmente per l’imbarco", si legge nella cronaca del Domani.