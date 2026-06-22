Cassazione, la sentenza sui Cpr è una bomba: boom di risarcimenti ai migranti?

Una decisione destinata a far discutere, e soprattutto a pesare sui conti pubblici. La Corte di Cassazione, infatti, interviene con una sentenza che potrebbe aprire la strada a una valanga di richieste di risarcimento da parte degli stranieri trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), anche quando non abbiano contestato in precedenza il provvedimento di trattenimento.

Il principio è chiaro e, per certi versi, dirompente: chi ha subito una limitazione illegittima della libertà personale può chiedere i danni allo Stato senza aver prima impugnato l’atto che ha disposto o prorogato la detenzione amministrativa. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, infatti, “l’azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all’illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori”.