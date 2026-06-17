Giorgia Meloni, nuovo successo in Ue sui migranti: "Lo avevamo promesso e l'abbiamo fatto"

Giorgia Meloni porta a casa un altro successo: il via libera dal Parlamento Ue alle nuove norme sui rimpatri. "Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea. Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventato oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera".

Giù gli sbarchi, su i rimpatri: l'Italia ha risparmiato mezzo miliardo Giù gli sbarchi, su i rimpatri. Risultato? Vagonate di quattrini risparmiati. La stretta sull’immigrazione ...

In un video sui social la presidente del Consiglio, impegnata a Evian nell’ultima giornata del G7, commenta la novità: "Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare da noi. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, con coraggio, con pazienza, con determinazione, perché la nostra bussola è chiara, rispettare il programma votato dai cittadini punto per punto, non ci fermeremo, andremo avanti così".

Migranti e Albania, i 300 milioni di € con cui la Ue schianta la sinistra L'Unione europea sarebbe pronta a stanziare 300 milioni di euro per la creazione, al di fuori dei confini ...