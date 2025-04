Albania, si riparte: altro trasferimento, il governo tira dritto

Ripartono i trasferimenti di migranti arrivati illegalemente in Italia verso l'Albania. Entro la fine di questa settimana un gruppo di circa 40 persone sarà trasferito nei centri italiani in Albania. E di fatto riprenderà, c'è da aspettarselo, il braccio di ferro tra il governo e le toghe che da qualche tempo con diverse ordinanze hanno messo in stand by i decreti dell'esecutivo. L'ultima parola sul nodo dei paesi sicuri e dunque anche delle procedure da attuare con i migranti in Albania spetterà all'Europa che si dovrebbe pronunciare nelle prossime settimane. Il modello-Italia a quanto pare piace anche alla Commissione Ue che ha di fatto dato il semaforo verde all'operazione affermando che questa tipologia di esperimento potrebbe essere replicata anche da altri Paese comunitari.

E Alessandro Battilocchio, deputato e Responsabile del Dipartimento Immigrazione di Forza Italia, ospite a Tgcom24, ha spiegato cosa accadrà nei prossimi giorni: "Il sistema dei centri in Albania sta entrando concretamente in funzione, con la partenza di una quarantina di persone dalla Puglia a bordo di una nave diretta verso le strutture predisposte sul territorio albanese. Ho avuto modo di visitare più volte i centri di Gjader e Shengjin, anche durante i lavori: oggi sono pienamente operativi, grazie alla sinergia tra Croce Rossa, forze di polizia e forze armate.