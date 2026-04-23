Immigrazione, l'ultima follia Pd: la cittadinanza a chi aiuta i giudici

La sai l’ultima dei dem? Cittadinanza ai lavoratori stranieri che collaborano con la giustizia italiana. La sinistra continua imperterrita la sua battaglia per inserire passaporti nelle tasche degli immigrati. Il Pd ha presentato un nuovo disegno di legge alla Camera e al Senato. «Quando siamo stati nel territorio di Prato, dove c’è la presenza di mafie straniere», ha detto il senatore Walter Verini durante la conferenza stampa di presentazione del ddl dal titolo “Cittadinanza per i testimoni di giustizia”, «nei confronti che abbiamo avuto con le Forze dell’ordine e con la procura abbiamo raccolto un’esigenza e una proposta: riconoscere la cittadinanza italiana ai cittadini stranieri che rendono eminenti servizi allo Stato».

Non finisce qui. «Se c’è un lavoratore regolare, ad esempio della manifattura o dell’agricoltura, che trova il coraggio di denunciare un’estorsione o un ricatto della criminalità organizzata noi pensiamo che lo Stato debba riconoscere un percorso facilitato e pressoché immediato per l’ottenimento della cittadinanza. È un premio, questa è l’essenza della proposta».