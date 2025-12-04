Ong italiana infiltrata da Hamas: l'ultimo scandalo

Hamas, prima di compiere la strage del 7 ottobre 2023, aveva infiltrato e controllato decine di ong attive nella striscia di Gaza, incluse quelle finanziate dall’Unione europea. E anziché denunciare gli abusi dei terroristi palestinesi, queste hanno nascosto o minimizzato la situazione. È la denuncia contenuta nel rapporto pubblicato ieri dall’Institute for Ngo Research, un istituto di ricerca indipendente con sede in Gerusalemme, specializzato in indagini sulla trasparenza delle ong.

Lo studio, lungo 53 pagine, analizza documenti in lingua araba del periodo 2018-2022 provenienti dal “Meccanismo di sicurezza interna di Gaza” (Moins), un’unità del ministero dell’Interno di Hamas. Questa aveva schedato 55 membri di 48 ong che operano nella Striscia, quasi tutte occidentali. Quei documenti sono stati recuperati e declassificati dalle Forze di difesa israeliane. Si è scoperto, così, che tra le ong in cui Hamas era riuscita a piazzare un proprio «affiliato» c’è l’italiana Fondazione Cesvi, con sede in Bergamo e attiva in tutto il mondo. Creata dal dirigente d’azienda Maurizio Carrara e conosciuta al grande pubblico anche per la notorietà dei suoi testimonial.

In quei documenti, spiegano gli autori del rapporto, gli agenti di Hamas «descrivono come sorvegliano i funzionari e gli uffici delle ong, i metodi con cui manipolano i gruppi umanitari finanziati dall’estero e le considerazioni di natura militare e di intelligence con cui condizionano le attività delle ong». Le prove raccolte «confermano che le ong a Gaza non operano in modo indipendente o neutrale. Al contrario, sono inserite in un quadro istituzionalizzato di coercizione, intimidazione e sorveglianza funzionale agli obiettivi terroristici di Hamas».