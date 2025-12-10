Galatone, latitante ghanese si nasconde nel presepe e poi si denuda: finisce male

Una storia che ha dell'assurdo quella avvenuta a Galatone, in Salento. Qui un 39enne del Ghana, latitante, ha cercato rifugio nel presepe allestito nella piazza Santissimo Crocifisso. A incastrarlo l'impossibilità di rimanere fermo, immobile. L'uomo, in fuga da alcune settimane, è stato notato dal sindaco del comune leccese Flavio Filoni. Il ghanese è ricercato da metà novembre dalla Procura di Bologna dopo essere stato condannato a 9 mesi e 15 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Il primo cittadino di Galatone, dopo aver notato la figura che si muoveva nel presepe della piazza, ha provato a convincere l’uomo a uscire e seguirlo. È stato a quel punto che il 39enne, entrato in evidente stato confusionale nella vicina chiesa del Crocifisso, si è denudato. Da qui l'intervento delle forze dell’ordine. Una volta arrivata sul posto, la polizia locale - con l’ausilio degli agenti del Commissariato di Nardó - ha provveduto all’arresto e lo ha portato nel carcere di Lecce.