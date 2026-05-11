Sea Watch 5, 15 colpi sparati contro la nave. E la Ong accusa l'Italia

Una motovedetta libica contro la nave Sea-Watch 5, la ong tedesca, dopo averle sparato contro almeno 15 colpi. "La motovedetta - ha spiegato all'AGI il portavoce di Sae Watch Luca Faenzi - sparato contro la nave dopo un soccorso. La Sea-Watch 5 ha messo la prua verso nord, ma i libici le stanno addosso. Fino a qualche minuto fa la situazione era ancora questa".
Un aggiornamento della ong riferisce che sono due "le navi libiche" che "stanno seguendo e minacciando" la Sea-Watch 5. "Una di queste navi - ha affermato Sea-Watch - è made in Italy, ed è stata consegnata ai miliziani libici come parte degli accordi Italia-Libia. Il personale a bordo è addestrato dalle autorità italiane e i fondi per operarle sono italiani".
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L'episodio è avvenuto in acque internazionali, nella sar di competenza libica. Le motovedette libiche si sono da poco ritirate e la nave della ong sta proseguendo verso nord. Lo scorso 4 maggio il governo tedesco aveva esteso il livello di allerta 2 dalle acque territoriali libiche alla zona di ricerca e soccorso libica. Le organizzazioni non governative le cui navi di soccorso battono bandiera tedesca erano state informate dell'innalzamento del livello di allerta il 5 maggio.