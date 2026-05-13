Rovigo, la ragazzina pestata da tre nordafricane al parco

Una violenza cieca e sconvolgente, in un parco pubblico in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti, soprattutto giovani e giovanissimi. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a Rovigo a causa di un pestaggio da parte di tre coetanee, avvenuto in un parco nella cittadina veneta.

L'episodio - del quale si è avuta notizia oggi - è accaduto venerdì 8 maggio, alle 18 circa, all'interno del Parco Maddalena, nel quartiere Commenda. La giovane stata picchiata da tre coetanee di origine nordafricana che l'hanno presa per i capelli, tirata e strattonata.

Alla fine la vittima è caduta per terra e ha perso i sensi. Quando è arrivata l'ambulanza, la minorenne è stata infine trasportata d'urgenza al pronto soccorso, da cui è tornata a casa alle prime ore del giorno successivo. Le ragazzine che l'avevano aggredita si sono invece dileguate prima dell'arrivo della Polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale nei confronti di un coetaneo delle giovani.

Altri minorenni hanno assisto alla scena e si sono dichiarati sconvolti per quanto hanno visto. La vittima è iscritta al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e frequenta abitualmente il parco poiché risiede poco lontano con i genitori, il fratello e la sorella.