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Immigrazione, Giorgia Meloni esulta: "L'Ue segue la linea tracciata dall'Italia"

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giovedì 9 luglio 2026
Immigrazione, Giorgia Meloni esulta: "L'Ue segue la linea tracciata dall'Italia"

1' di lettura

Ancora una volta l'Europa segue la linea tracciata dall'Italia sul fronte immigrazione illegale. E lo fa su input della leader di Fratelli d'Italia. "Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma", ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un post su X.

"La proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti- ha sottolineato la leader di Fratelli d'Italia - è un segnale importante verso questo obiettivo. Colpire questi gruppi significa agire alla radice di un fenomeno che lucra sulla vita delle persone, alimenta insicurezza e mette a rischio vite umane. L'Europa - ha proseguito Meloni - sta finalmente andando nella direzione che il nostro Governo ha indicato con determinazione: contrastare i trafficanti di esseri umani e riaffermare il principio che il fenomeno migratorio va governato, non subito".

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"L'Italia continuerà a lavorare affinché l'Europa sappia difendere i propri confini, combattere le organizzazioni criminali e governare i flussi migratori con responsabilità e umanità, ma anche intransigenza", ha concluso la presidente del Consiglio. 

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