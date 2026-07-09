Immigrazione, multa e fermo di 45 giorni per l'ong. Fdi: "Le regole valgono per tutti"

La barca a vela Trotamar III della ong CompassCollective è stata sottoposta a un fermo amministrativo di 45 giorni per aver soccorso, lo scorso 29 giugno, 25 persone nella zona di ricerca e soccorso libica. Le persone a bordo sono state poi fatte sbarcare a Lampedusa. La prefettura di Agrigento ha emesso un ordine di sequestro e per la ong è stata prevista anche una sanzione di 10mila euro.

"Veniamo accusati di non aver coinvolto il centro di soccorso in Libia. Le persone viaggiavano a bordo di un gommone che perdeva acqua e con il motore in avaria. Per impedire che annegassero, l'equipaggio ha evacuato i naufraghi a bordo", ha spiegato la ong. Il responsabile delle operazioni di soccorso Matthias Wiedenlübbert, spiega: "Si trattava di vite umane e dei diritti dei rifugiati. La Libia calpesta i diritti umani e non può offrire un rifugio sicuro secondo le convenzioni internazionali. L'estradizione in Libia non era un'opzione".