Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Immigrazione, multa e fermo di 45 giorni per l'ong. Fdi: "Le regole valgono per tutti"

di
Libero logo
giovedì 9 luglio 2026
Immigrazione, multa e fermo di 45 giorni per l'ong. Fdi: "Le regole valgono per tutti"

2' di lettura

La barca a vela Trotamar III della ong CompassCollective è stata sottoposta a un fermo amministrativo di 45 giorni per aver soccorso, lo scorso 29 giugno, 25 persone nella zona di ricerca e soccorso libica. Le persone a bordo sono state poi fatte sbarcare a Lampedusa. La prefettura di Agrigento ha emesso un ordine di sequestro e per la ong è stata prevista anche una sanzione di 10mila euro.

"Veniamo accusati di non aver coinvolto il centro di soccorso in Libia. Le persone viaggiavano a bordo di un gommone che perdeva acqua e con il motore in avaria. Per impedire che annegassero, l'equipaggio ha evacuato i naufraghi a bordo", ha spiegato la ong. Il responsabile delle operazioni di soccorso Matthias Wiedenlübbert, spiega: "Si trattava di vite umane e dei diritti dei rifugiati. La Libia calpesta i diritti umani e non può offrire un rifugio sicuro secondo le convenzioni internazionali. L'estradizione in Libia non era un'opzione".

Immigrazione, Giorgia Meloni esulta: "L'Ue segue la linea tracciata dall'Italia"

Ancora una volta l'Europa segue la linea tracciata dall'Italia sul fronte immigrazione illegale. E lo fa su inpu...

"Quarantacinque giorni di fermo amministrativo e una sanzione da 10.000 euro per la Trotamar III, nave ONG battente bandiera tedesca - il commento di Fratelli d'Italia su X -. Ancora una volta l’imbarcazione ha ignorato le procedure di coordinamento previste per le operazioni di soccorso. Continueremo a contrastare chi si cela dietro la scusa dell’umanitarismo per aggirare la legge e favorire scafisti e ingressi irregolari. Le regole valgono per tutti".

tag
ong
fermo amministrativo
multa
fdi

Conversione bizzarra Sigfrido Ranucci, FdI lo smaschera: "Il garantismo non vale solo per gli amici"

Ko tecnico Elly Schlein fischiata dai suoi elettori, FdI infierisce: "Forse..."

Sempre peggio Open Arms, la sconcertante accusa al governo italiano: "Quanto ci costa di benzina"

ti potrebbero interessare

Immigrazione, Giorgia Meloni esulta: "L'Ue segue la linea tracciata dall'Italia"

Immigrazione, Giorgia Meloni esulta: "L'Ue segue la linea tracciata dall'Italia"

Redazione
Silvia Sardone insultata dall'islamico: "Fuori dai cog***". La leghista lo umilia con una frase

Silvia Sardone insultata dall'islamico: "Fuori dai cog***". La leghista lo umilia con una frase

Immigrazione, FdI: "Straniero condannato? Sconti la pena a casa sua"

Immigrazione, FdI: "Straniero condannato? Sconti la pena a casa sua"

Migranti, la politica ha diritto di insistere nel rigore

Migranti, la politica ha diritto di insistere nel rigore

Nicolò Zanon