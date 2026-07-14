Immigrazione: spaccio, rapine, violenze? Così i giudici salvano i clandestini

Il pusher straniero di Firenze salvato dal Tar è solo la punta di un iceberg ben più profondo. Di questure che rifiutano di rilasciare o di rinnovare permessi di soggiorno a spacciatori, per fortuna, è piena l’Italia. Poi però si apre la strada dei ricorsi ai tribunali amministrativi o al Consiglio di Stato e la musica cambia. I giudici si aggrappano alla sentenza numero 88 della Corte costituzionale e di fatto calpestano la legge varata dal Parlamento nel ’98, secondo cui la condanna in via definitiva per alcuni reati, tra cui la vendita di droga, è ostativa alla permanenza nel nostro Paese. Ergo: espulsione. E invece no, perché le toghe fanno passare il principio secondo cui si deve valutare caso per caso. Al diavolo quel sacrosanto automatismo che ci eviterebbe di avere tra i piedi parecchi delinquenti d’importazione.

Ad aprile lo stesso film è andato in scena a Lucca, dove un muratore albanese condannato a sei anni e mezzo, sempre spaccio, è stato graziato dal Tar perché ha cambiato vita: ogni giorno va al lavoro e la sera torna a casa dalla famiglia scontare il residuo di pena. Non è più socialmente pericoloso, secondo i giudici. Idem quanto successo a Padova nel 2024, quando un magrebino condannato a un anno di carcere per smercio di sostanze stupefacenti si era salvato grazie al Consiglio di Stato, dopo il “no” al suo permesso di soggiorno sia da parte della questura che da parte dal Tar. «Ha venduto poca droga e ora è integrato», avevano motivato i giudici. Altro giro, altra corsa.