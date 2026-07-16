Sea Watch, consegna di immigrati: indagato il comandante, le foto che lo incastrano

L'incontro avviene al largo della costa occidentale della Libia. Il trafficante, che indossa una tuta militare e ha il viso coperto da un passamontagna, alza il pollice e dà l'ok agli operatori di Sea Watch 5 che si trovano a bordo di un gommone da soccorso e hanno appena trasbordato diversi migranti. Le immagini, risalenti all'11 maggio e catturate dall'aereo di sorveglianza Egle 1 di Frontex - l'Agenzia europea per il controllo delle frontiere -, hanno portato la Procura di Brindisi ad aprire un'indagine nei confronti del comandate di Sea Watch 5, l'olandese Anne Van Damme, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Ora, quelle immagini, sono state pubblicate in esclusiva da Il Giornale.

"Sono la 'pistola fumante' di una consegna di migranti direttamente dai trafficanti", rivela una fonte del quotidiano. In quella mattinata di maggio, poco prima "dell'incontro incriminato", una barca veloce che trasporta una cinquantina di migranti parte dalla Tripolitania. La nave è dotata di un satellitare Starlink. Alle 8.04, Eagle 1 avvista Sea Watch 5, che è partita il 6 maggio per cercare migranti e si trova a poco più di 27 miglia dalla costa in zona di ricerca e soccorso libica. Secondo gli investigatori, "si tratta di un appuntamento".