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Migranti, sbarco da record: 165 clandestini su un solo gommone

sabato 25 luglio 2026
Migranti, sbarco da record: 165 clandestini su un solo gommone

1' di lettura

Un numero record di 165 migranti ha attraversato la Manica per raggiungere il Regno Unito a bordo di un'unica imbarcazione. Il numero polverizza il precedente record di luglio, quando 128 persone avevano attraversato la Manica dalla Francia al Regno Unito a bordo di una sola imbarcazione.

Il "mega gommone" (mega dinghy), come è stato soprannominato dai media, è arrivato a Dover nel pomeriggio di giovedì. Si stima che fosse lunga circa 13 metri, quanto un autobus standard.

L'organizzazione benefica per i rifugiati Care4Calais ha affermato che la rotta di attraversamento sta diventando «sempre più pericolosa» a causa del crescente numero di persone per imbarcazione. Un portavoce del ministero dell'Interno britannico ha dichiarato che «le bande di trafficanti si assumono rischi maggiori che mai, con un numero di persone stipate su imbarcazioni non idonee alla navigazione in costante aumento di anno in anno.

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