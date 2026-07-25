Pozzallo, sequestrata la nave della Ong tedesca: chi c'era tra i finanziatori

È stata fermata giovedì dalle autorità italiane nel porto di Pozzallo la nave di ricerca e soccorso MV Louise Michel, finanziata dal celebre artista inglese Banksy. Il comandante della nave stato, alla quale era stato assegnato il porto di Catania come sbarco aveva chiesto «un porto più vicino perché il carburante a bordo scarseggiava». Quindi le 6 persone salvate erano state fatte sbarcare a Pozzallo.

Poi però dopo i controlli sulle scorte di carburante e gli interrogatori del capitano e dell’ingegnere capo è stata ribaltata la versione della Ong. Secondo gli ispettori, i serbatoi della nave contenevano una quantità di combustibile sufficiente per raggiungere Catania.