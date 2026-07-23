Assalto alla polizia, asse centri sociali-immigrati: la saldatura

La foto, invece, è il simbolo, come da etimo greco, il “contrassegno” che “mette insieme” qualcosa. È, alla radice, il contrassegno della santa alleanza che ha riscritto completamente i canoni di quella che eravamo abituati a chiamare “sinistra” politica. È il vero campo largo, di cui quello strettamente politico-parlamentare non è che un addentellato, un tentativo di rincorsa. È la saldatura tra due creature, che diventano un’agenda di trasformazione della realtà (italiana, europea, occidentale).

Guardate questa fotografia in pagina, perché è l’istantanea della contemporaneità, di questa contemporaneità pazzotica, nullista, sorta oltre i rottami dell’ideologia eppure ultra-ideologica, che ha nella Bologna distopica di Lepore-Schlein un compendio privo di fronzoli. Sono gli scontri dell’altra sera nel capoluogo emiliano-romagnolo, ammesso si possa ridurre terminologicamente a “scontri” la guerriglia urbana indiscriminata, con oltre settanta agenti della Polizia di Stato feriti. Ma questa è ancora cronaca, sebbene cupa più che nera.

L’ANTAGONISMO DI RITORNO

La prima è l’antagonismo insurrezionalista che sgorga dai centri sociali e dai Collettivi, lo squadrismo Antifa cui recentemente l’amministrazione Trump ha dedicato un summit tra i frizzi e i lazzi delle anime belle, rappresentato dal ragazzo a torso nudo e a volto coperto, inversione già plastica della convivenza civile. La seconda faccia dell’alleanza è quella incarnata dal giovane nero (non è allusione suprematista, è evidenza della cronaca) che accorre a fianco del collega di disordini urbani, prendendolo per mano e agitando qualcosa che sembra un palo divelto, con linguaggio del corpo non esattamente improntato al “dialogo” schleiniano.

E si tratta, nella metafora ma ben prima nella concretezza ruvida di parecchie città italiane ed europee, dell’immigrato, o dell’esponente di seconda generazione, o del maranza, o del radicalizzato, o comunque di qualcuno di Altro. Non è un impulso razzistoide, è il cambio di paradigma del “progressismo” odierno (un dispositivo dove in realtà dell’istanza di progresso civile e sociale non ne è più nulla, come si evince da vetrine spaccate, automobili bruciate, persone ferite e strade violentate), che ha descritto probabilmente come nessuno il grande sociologo canadese Mathieu Bock-Côté. È il passaggio dalla classica utopia “egualitaria” marxista, otto-novecentesca, socialista nelle sue varie gradazioni (dal comunismo reale alla socialdemocrazia irreale), a un’utopia capovolta, immersa in un masochismo culturale irriflesso, che Bock-Côté chiama “diversitaria”. Fondamentalmente: il culto del Diverso purchessia, basta che non sia il barbaro uomo bianco occidentale, colonialista, capitalista, sfruttatore.

È l’ideologia post-moderna che si cela dietro i buoni sentimenti dell’“inclusione”, ed è tale appunto perché vuole farla finita anzitutto con la modernità occidentale. Se ci pensate, quella foto è un modo geniale di riaprire ai supplementari una partita su cui pensavamo di aver udito il fischio finale della Storia: il sol dell’avvenire che tramonta, l’uomo nuovo dell’utopia comunista che si rivela l’uomo oppresso e internato, l’inevitabilità della democrazia capitalista e liberale. Un’illusione perduta, la Storia non finisce, entra in campo un nuovo mito fondativo, non più la società senza classi, ma quella senza confini, distinzioni culturali, proporzioni ragionevoli tra popolazioni europee e ondate migratorie.