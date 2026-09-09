Firenze, rissa tra immigrati davanti al supermercato: scatta la rivolta della gente

Spintoni, calci e pugni tra immigrati davanti a tutti, in pieno giorno. Altra scena di degrado e violenza quotidiana, stavolta da Firenze. Sui social è Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, a pubblicare il video della rissa davanti a un supermercato nel quartiere San Jacopino, popoloso rione a nord-ovest del centro storico del capoluogo toscano.

"Scene inaccettabili, con stranieri protagonisti, che purtroppo si ripetono in molte città", commenta la Sardone. Su Instagram i follower della leghista si scatenano in commenti durissimi, con più d'uno che richiama l'amministrazione del Partito democratico e la sindaca Sara Funaro a prendere provveddimenti e cambiare rotta.

"Remigrazione", scrive un utente. Un altro cita Laura Boldrini e una sua memorabile massima sull'immigrazione: "L'avanguardia, uno stile di vita, il futuro dell'Italia". "Non è normale tutto questo, non ci siamo. Esercito, punto", invoca un cittadino. Qualcuno ironizza: "Litigavano per il carrello", mentre altri se la prendono con i progressisti: "Continuate a cantare Bella ciao... è solo percezione".

E ancora: "Si vede che è tutta brava gente che viene qui per pagarci le pensioni", "Esercito nelle strade!!! E vedete di fare in fretta", "In questo modo per i sinistri ci pagano le pensioni".